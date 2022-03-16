Moskova-Kiev görüşmelerinin altıncı turu bugün

Donbass operasyonunda 21. güne girildi. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 6’ncı turunun bugün yapılacağı ifade edildi. Zelenskiy’in başdanışmanı, "Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç mayıs ayında sağlanabilir" dedi.

Batı'dan Rusya'ya yaptırımlar devam ederken, Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, Rusya’da Batı’nın yaptırımları nedeniyle ürün sıkıntısının yaşanması riski olmadığını, Moskova’nın başka ülkelerden sevkiyatları artırdığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi.

Kaynak: Sputnik