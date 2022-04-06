Hamas’tan BM’ye: İşgal cinayetlerini durdurun

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye kendisini arayan BM Genel Sekreteri Ortadoğu Özel Temsilcisi Tor Wennesland ile yaptığı görüşmede Filistin davasıyla ilgili olarak gerek siyasi konularla ilgili ve gerekse sahada meydana gelen son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Heniyye'nin ofisinden yapılan ve Filistin Enformasyon Merkezi'ne de gönderilen açıklamaya göre Wennesland, Heniyye'yi telefonla arayarak gelişmelerle ilgili bir görüşme yaptı.

Heniyye, Wennesland'a işgal rejiminin gerek Batı Şeria bölgesinde, gerek Gazze Şeridi'nde ve gerekse Kudüs'te yaptığı ihlaller ve haksızlıklar hakkında bilgi verirken, işgal rejiminin son günlerde gerçekleştirdiği cinayetlere de özellikle dikkat çekti. Filistin halkının mübarek Ramazan ayını karşıladığı sırada işgalci siyonistlerin Cenin ahalisinden 5 kişiyi hunharca katlettiğini hatırlattı.

Heniyye görüşmesinde gerek işgal güçlerinin ve gerekse onların himayesindeki yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının, aşırı siyonist milletvekili Ben Gvir'in organize ettiği Mescidi Aksa baskınlarının, işgal rejiminin Dış İşleri Bakanı Lapid'in Babu'l-Amud bölgesindeki provokasyonlarının devam ettiğine dikkat çekerek BM'nin işgal rejiminin bütün bu ihlallerinin ve cinayetlerinin önüne geçmek için üzerine düşeni yerine getirmesini istedi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi