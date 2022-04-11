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11 Nis 2022 16:24

Endonezya-ABD tatbikatına 14 ülke katılacak

Endonezya-ABD tatbikatına 14 ülke katılacak

Endonezya ve ABD, her yıl düzenledikleri ikili askeri tatbikatlarına 14 ülkenin katılacağını duyurdu.

Endonezya ordusu, 1-14 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan "Garuda Shield 2022" tatbikatına İngiltere, Avustralya, Japonya, Malezya, Singapur ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu toplam 14 ülkeden katılım sağlanacağını açıkladı.

14 ülke tatbikata katılacak

CNN’in haberine göre, tatbikatta canlı atış, özel operasyonlar ve havacılık gibi konulara odaklanılacak.Tatbikata katılacak ülkelerden kaç asker bulunacağı bildirilmedi.

ABD ordusu ve ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden tatbikatlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haber7

News Code 1901462
https://tr.mehrnews.com/news/1901462/

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