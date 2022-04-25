İran: Uzun süreli bir ara Viyana müzakerelerinin lehine değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı'nın Dünya Kudüs Günü arifesinde Arapça olarak yayımlanan yazılı açıklamasını okudu ve Kudüs Günü yürüyüşünün dünyanın farklı noktalarında özgürlük sever insanların yoğun katılımıyla gerçekleşmesini temenni etti.

Filistin meselesinin önemine değinen Hatipzade, "Siyonist Rejim'in komplolarına rağmen Filistin meselesi hala İslam dünyasının gündeminde." dedi.

Suudi Arabistan ile görüşmeler 'olumlu' geçti

"Tahran-Riyad görüşmelerinin beşinci turu geçen hafta Perşembe günü yapıldı." diyen Hatipzade, Suudi Arabistan ile görüşmelerin 'olumlu' geçtiğini açıkladı.

Hatipzade, İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının yakın gelecekte bir araya gelip gelmeyeceği ilgili yöneltilen soruya ise, "Henüz o aşamada değiliz" yanıtını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyareti hakkında Hatipzade, "Bu ziyaretin tarihi da netleşmedi, ancak gündemde." dedi.

Viyana Müzakereleri

Hatipzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve 11 Mart’ta ara verilen nükleer görüşmelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Müzakerelerden geriye kalan konular kendi yöntemi ile takip edilen İran ile ABD arasındaki meselelerdir.

Her iki taraf (İran ve Avrupa Birliği) uzun süreli bir aranın görüşmelerin lehine olmadığı konusunda hemfikir ve ivedilikle yüz yüze görüşmelerin devam etmesinin uygun olduğuna inanıyor.

ABD kalan soruları yanıtlamış olsaydı, şimdi herkes Viyana'da olacaktı. Viyana müzakereleri, ABD'nin yanıtını bekliyor. Bize göre müzakerelerin bu şekilde uzatılması her iki tarafın da lehine değildir."