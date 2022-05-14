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14 May 2022 13:36

İran'dan Suriye'deki terör saldırılarına kınama

İran'dan Suriye'deki terör saldırılarına kınama

İran'ın Şam Büyükelçiliği, Suriye'nin Halep, Nubl ve ez-Zehra bölgesinde yapılan terör saldırılarını kınadı.

İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Suriye'nin Halep, Nubl ve ez-Zehra bölgesinde yapılan terör saldırılarını kınadı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörizmin elleri, yabancıların planlarını gerçekleştirmek için bir araç olduğunu, şehitlerin cenaze törenlerini bombalamaktan ve masum cocukları katetmekten çekinmediğini bir kez daha kanıtladı.

Halep, Nubl ve ez-Zehra bölgesinde düzenlenen bu terör eylemini kınıyoruz ve şehitlerin aileleri için Allah'tan sabır diliyoruz."

News Code 1902145
https://tr.mehrnews.com/news/1902145/

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