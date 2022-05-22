Türkiye'nin Musul'daki Başika üssüne saldırı

Rudaw'a göre, dün akşam 22.30 sıralarında Zelkan kasabasında bulunan Gedu Askeri Üssü’ne bir insansız hava aracı (İHA) düştü.
Zelkan Kasabası Müdürü Muhammed Emin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İHA’nın düşmesi sonucu sonucu 1 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin net bilgi elde edilemedi.
Musul’un 12 kilometre kuzeyinde bulunan Başika yakınlarındaki Gedu üssü, 2015 yılında inşa edildi.
Üs, TSK tarafından Sünni milislere eğitim desteği verilmek amacıyla kuruldu.
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