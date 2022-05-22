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22 May 2022 08:50

Türkiye'nin Musul'daki Başika üssüne saldırı

Türkiye'nin Musul'daki Başika üssüne saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Musul’un Başika ilçesindeki üssüne saldırı düzenlendiği belirtildi.

Rudaw'a göre, dün akşam 22.30 sıralarında Zelkan kasabasında bulunan Gedu Askeri Üssü’ne bir insansız hava aracı (İHA) düştü.

Zelkan Kasabası Müdürü Muhammed Emin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İHA’nın düşmesi sonucu sonucu 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin net bilgi elde edilemedi.

Musul’un 12 kilometre kuzeyinde bulunan Başika yakınlarındaki Gedu üssü, 2015 yılında inşa edildi.

Üs, TSK tarafından Sünni milislere eğitim desteği verilmek amacıyla kuruldu.

News Code 1902368
https://tr.mehrnews.com/news/1902368/

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