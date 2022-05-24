İran'dan Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasına destek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündemdeki gelişmelere ilişkin sorunlarını yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Hürremşehr kentinin devrik Saddam rejiminin işgalinden kurtuluş yıldönümünü anarak, Şehit Hodayi'nin şehadetinden dolayı başsağlığı diledi.

Siyonist Rejim'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarıyla ilgili bir soruya Hatipzade, "Ne yazık ki, uluslararası toplumun işgalci rejimin Suriye'ye yönelik sürekli saldırganlığına karşı kayıtsızlığı ve uluslararası tüm yasaların ihlali, bu rejimin liderlerini daha küstah hale getirmiştir" yanıtını verdi.

Hatipzade, ABD yönetiminin açık ve gizli desteğinin, bu işgalci rejimin küstahlığını artırmada önemli bir rol oynadığına şüphe olmadığını ifade etti.

Sözcü Hatipzade, "İran, Siyonist Rejimin bu saldırgan eylemlerini kınarken, hem sahada hem de uluslararası toplumda bu saldırılara uygun ve kararlı bir yanıt verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır" dedi.

Hatipzade Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması hakkında, "İran İslam Cumhuriyeti, mevcut anlaşmazlığın devletlerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı ve bölgedeki insanların temel haklarının tanınması temelinde çözülmesini desteklemektedir." diye konuştu.