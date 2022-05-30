Müslüman Alimler Birliği'nden Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı

Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyerek gerçekleştirdikleri provokatif eylemleri kınadıklarını belirtti.

Müslüman lider ve halklara ilk kıble olan Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısında bulunan Karadaği, "işgalcilerin Aksa ve Kudüslülere yönelik saldırılarının engellenmesi için gereken çabanın gösterilmesini" istedi.

Dünyaya ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Filistinlilerin haklarının yanında durma çağrısı yapan Karadaği, "Mescid-i Aksa, Kudüs ve işgal altındaki tüm Filistin toprakları, Müslümanlara emanettir. Allah önünde ve gelecek nesillere karşı bu emanetlerden sorumludurlar." ifadelerini kullandı.