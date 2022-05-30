  1. Dünya
  2. Ortadoğu
30 May 2022 17:59

Müslüman Alimler Birliği'nden Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı

Müslüman Alimler Birliği'nden Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı

Müslüman Alimler Birliği, İslam ülkelerinin liderleri ve halklarına işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı yaptı.

Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyerek gerçekleştirdikleri provokatif eylemleri kınadıklarını belirtti.

Müslüman lider ve halklara ilk kıble olan Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısında bulunan Karadaği, "işgalcilerin Aksa ve Kudüslülere yönelik saldırılarının engellenmesi için gereken çabanın gösterilmesini" istedi.

Dünyaya ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Filistinlilerin haklarının yanında durma çağrısı yapan Karadaği, "Mescid-i Aksa, Kudüs ve işgal altındaki tüm Filistin toprakları, Müslümanlara emanettir. Allah önünde ve gelecek nesillere karşı bu emanetlerden sorumludurlar." ifadelerini kullandı.

News Code 1902563
https://tr.mehrnews.com/news/1902563/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler