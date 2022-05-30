İran'dan işgal güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama

Siyonist Rejim güçlerinin dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bölünmemiş Kudüs’ün Filistin'in daimi başkenti olarak kalacağını vurguladı.

Filistin halkının ve Kudüs savunucularının direnişini takdir eden Hatipzade, Siyonistlerin yeni maceraları ve kışkırtıcı eylemleri konusunda uyarıda bulundu.

Hatipzade, Kudüs'ün İslam dünyasının birinci önceliği olduğunu hatırlatarak, “Özgürlüksever halklar başta olmak üzere İslam ülkeleri Kudüs'ün kapsamlı savunmasında ve apartheid rejimine karşı mücadelede birlikte hareket etmeleri gerekir.” dedi.

İranlı sözcü, Kudüs ve Filistin direnişinin Mescid-i Aksa'yı savunmaktan ve sahte İsrail rejiminin terör eylemlerine karşı koymaktan geri adım atmayacağına inandıklarını belirterek, uluslararası kuruluşlar ve mercilerden terör rejimi İsrail'in saldırılarını engellemeleri konusunda yasal görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Dün Eski Kudüs'te Siyonist işgalcilerin, yahudileştirme faaliyetlerini artırmak amacıyla düzenledikleri bayrak yürüyüşüne tepki gösteren Filistinlilere, işgal askerlerinin ve onların koruduğu yerleşimci teröristlerin düzenlediği saldırılarda 79 Filistinli yaralanmıştı.