  1. Türkiye
15 Haz 2022 18:25

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

News Code 1902891
https://tr.mehrnews.com/news/1902891/

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