Rusya: İran ile Arjantin BRICS'e katılmak için başvurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dün yaptığı açıklamada, İran ve Arjantin'in Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu birlik BRICS'e katılmak için başvurduğunu söyledi.

Zaharova Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray, Rusya'nın dünyadan bağlantısını kesmenin yollarını düşünmeye devam ederken İran ile Arjantin BRICS'e katılmak için başvurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de dün yaptığı açıklamada Tahran'ın BRICS üyeliği için resmen başvurduğunu söylemişti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'se geçen hafta BRICS+ toplantısında ülkesinin ittifaka tam üye olmak istediğini söylemişti.

BRICS'e üye ülkelerin nüfusu dünya nüfusunun yüzde 40'ını oluşturmakta.