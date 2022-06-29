Çin: İran'ın BRICS'e üyelik başvurusunu destekleyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ZhaoLijian, dün düzenlediği günlük basın toplantısında, ülkesinin İran'ın BRICS'e üyelik başvurusunu destekleyeceğini duyurdu.

İran; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS'e katılmak için başvuru yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, İran ve Arjantin'in BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğunu doğrulamıştı.

Zaharova Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray, Rusya'nın dünyadan bağlantısını kesmenin yollarını düşünmeye devam ederken İran ile Arjantin BRICS'e katılmak için başvurdu." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise, İran ile Arjantin’in BRICS grubuna katılma başvurularını olumlu karşılayarak, "Bu

iki ülke bu gruba yakışıyor ve uygun adaylar.” ifadesini kullanmıştı.