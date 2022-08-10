İran üzerinden Nahcıvan’a geçmek için alternatifimiz var

13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara’da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Bayramov yaptığı açıklamada, "Karabağ bölgesinde yaşanan en son gerginliğin esas sebebi Ermenistan tarafının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi. Bunun yanı sıra somut olarak Ermeni silahlı unsurlarının Karabağ bölgesinden çıkarılması gerekiyordu. Ama Ermenistan bunu yapmadı ve bu bölgeden Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Bir askerimiz şehit oldu, biz de bunun üzerine operasyon başlattık ve Karabağ Bölgesi’nde düşmana sarsıcı darbeler indirildi. Ermenistan’a uyarımız bu provokasyonlara son vermesi ve üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi.

Azerbaycan’ın batı reyonlarıyla Nahçıvan’ı birleştiren koridorun (Zengezur) açılması üçlü beyannamede vardı. Ermenistan’ın engellemesine karşı Aras Çayı üzerinden İran arazisi vasıtasıyla Nahcıvan’a geçmek gibi alternatifimiz de var" dedi.