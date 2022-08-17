İran, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan yeni koridor hamlesi

Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde düzenlenen Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanları Konferansı sırasındada İran, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan arasında "Aşkabat Anlaşması" çerçevesinde uluslararası transit koridoru anlaşması imzalandı.
Aşkabat Anlaşması, 23 Nisan 2016’da yürürlüğe girmişti. Anlaşma öncesinde, yani Ağustos 2014’de Umman’ın Maskat kentinde Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Umman Dışişleri Bakanları söz konusu anlaşmaya ilişkin Mutabakat Zaptı imzalamıştı.
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