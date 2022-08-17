  1. Ekonomi
17 Ağu 2022 12:07

İran, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan yeni koridor hamlesi

İran, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan yeni koridor hamlesi

İran, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan arasında uluslararası transit koridoru anlaşması imzalandı.

Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde düzenlenen Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanları Konferansı sırasındada İran, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan arasında "Aşkabat Anlaşması" çerçevesinde uluslararası transit koridoru anlaşması imzalandı.

Aşkabat Anlaşması, 23 Nisan 2016’da yürürlüğe girmişti. Anlaşma öncesinde, yani Ağustos 2014’de Umman’ın Maskat kentinde Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Umman Dışişleri Bakanları söz konusu anlaşmaya ilişkin Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

News Code 1904201
https://tr.mehrnews.com/news/1904201/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler