Reisi, Endonezya Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezya Bağımsızlık Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisi kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke arasındaki sayısız işbirliği fırsatı nedeniyle ikili ve kapsamlı ilişkilerin karşılıklı çıkarlar ve uluslararası barış ve istikrarın korunması yönünde gelişmesinin iki büyük ülke olan İran ve Endonezya ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin gelişmesinde yeni bir dönem vaat edebileceğine inanıyorum"