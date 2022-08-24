İran'dan ABD'nin Suriye saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da hava saldırısı düzenleyen ABD'nin son eylemini şiddetle kınadı.

Kenani, Suriye halkı ve altyapısını hedef alan ABD'nin eylemini "Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD'nin son hava saldırısını işgale karşı mücadele eden gönüllü halk güçlerine yönelik yürütülen bir terör eylemi olarak değerlendiren Kenani, bu grupların İran'la hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

"ABD güçlerinin Suriye'nin bazı bölgelerinde devam eden varlığı uluslararası yasalara aykırıdır. Bu ülkenin askeri varlığı Suriye'nin ulusal egemenliğini ihlal eder ve aynı zamanda işgal olarak değerlendirilir. Bu yüzden Amerikan güçleri derhal Suriye'den çekilmeli ve ülkenin petrol ve tahıl zenginliklerini yağmalamayı durdurmalıdır."

Sözde terörle mücadele söyleminin işgalin devamı için ABD tarafından gerekçe olarak kullanıldığını anlatan Kenani, "Amerikalı makamların 'IŞİD ABD tarafından oluşturuldu' itirafı bölgemizde akıllardan hiç silinmemiştir." diye konuştu.