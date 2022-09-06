İran, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Rusya Büyükelçiliği önünde düzenlenen ve iki Rus çalışanının ve birkaç Afgan vatandaşın ölmesine neden olan intihar saldırısını kınadı.

Kenani, Rus hükümetine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Afgan yetkililerini Afganistan'daki diplomatik mekanlarda güvenlik sağlanması konusuna ciddi önlemler almaya çağırdı.

Dün Kabil'de yerel saatle 10.50'de Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında kimliği belirlenemeyen bir militanın bomba patlattığı bildirildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucunda diplomatik misyonun iki çalışanı hayatını kaybederken, Afgan vatandaşları arasında da zarar görenler var." ifadesi kullanıldı.