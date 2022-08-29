İran'dan "Viyana müzakereleri" açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana’da yürütülen müzakereler hakkında, "Nükleer anlaşma görüşmelerinin amacı düşmanın nükleer iddialarını ortadan kaldırmaktır." dedi.

İslami, "Nükleer iddialarla uygulanan yaptırımlar, müzakerelerle kaldırılmalıydı. Şimdi müzakerelerin amacı, ülkeye karşı yaptırımları ve suçlamaları ortadan kaldırmak ve insanların ekonomik avantajlardan yararlanmaktır" ifadesini kullandı.

Viyana müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü.

Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütüldü.

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.