İran: Brezilya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Keni bu görüşmede, Arvupa'daki savaş da dahil olmak üzere son dönemdeki uluslararası gelişmelere atıfta bulunarak, "Tek taraflılık girişim meydanından vazgeçmiştir. Dünya artık yeni dünya düzeninin şartlarını belirliyebilecek kadar çok yönlüdür" dedi.

İki ülkenin siyasi, ekonomik kapasitelerine ve iki ülke halkının arasındaki ilişkilerine atıfta bulunan Bakıri, İran'ın güvenilir bir ortak olarak Brezilya ile kapsamlı bir şekilde ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Brezilya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenneth Noberga da, İran'ın bölgedeki siyasi ve ekonomik kapasitelerine değinerek, "Brezilya, uluslararası işbirliği ve ilişkileri artırmayı ve çok taraflılığı yaymayı amaçlıyor ve ekonomik yaptırım dayatmayı reddediyor" dedi.