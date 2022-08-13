Suudi koalisyonu Yemen'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saatte Taiz, Marib, El Cevf, Hudayde, Sada, Hacca, Dali illeri semalarında keşif uçuşları gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği ateşkesi ihlal etti.

Haberde, işgalci Suudi koalisyonuna ait savaş uçaklarının Hudeyde ilinde sivillerin evlerini ve Yemen güçlerinin mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Suudi güçleri ayrıca Hudeyde, Taiz, Marib, Hacca, Sada, Cizan ve Dali illerinde sivillerin evlerini ve Yemen güçlerinin mevzilerini topçu, roketli ve havan topu saldırılarıyla hedef aldı.

Yemen'de geçici ateşkes

Yemen'de ramazanda BM'nin girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin ülkedeki savaşta büyük askeri operasyonların ve sınır ötesi saldırıların durmasına ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada Yemen'de tarafların 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve 2 Ağustos'ta sona erenen ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.