ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Ortadoğu turuna çıkıyor

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, ve Suudi Arabistan'a ziyaretlerde bulunacak.

Amerikan medyasının iddiasına göre ABD heyeti, Yemen'deki ateşkesi istikrara kavuşturmak amacıyla Ortaduğu ülkelerini ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de tarafların 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve 2 Ağustos'ta sona erecek olan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.