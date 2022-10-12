İran ile Umman donanmasından ortak tatbikat

İran ve Umman deniz kuvvetleri Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde deniz güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi.

İran ile Umman savaş gemilerinin yer aldığı tatbikatın askeri ilişkilerinin güçlendirilmesi, deniz güvenliğinin güçlendirilmesi alanında bilgi paylaşımı ve Hint Okyanusu'nun kıyısı olan ülkelere barış ve dostluk mesajı göndermek amacıyla yapıldığı bildirildi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, geçen Eylül ayında Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreni sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetleri bu sonbaharda Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde deniz tatbikatı düzenleyecek" bilgisini paylaşmıştı.