  1. Kültür
4 Eki 2022 18:24

İran ve Tacikistan kültür bakanları Tahran'da görüştü

İran ve Tacikistan kültür bakanları Tahran'da görüştü

İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Tacik mevkidaşı Zülfiye Davlatzade ile Tahran'da görüştü.

İran  Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili Tahran'da bulunan Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Davlatzade ile bir araya geldi.

Kültür Bakanı İsmaili görüşmede, sinema, müzik, tiyatro, görsel sanatlar, kitap ve edebiyat, basım ve yayıncılık vb. dahil olmak üzere çeşitli kültürel, sanatsal ve medya alanlarında Tacikistan ile kapsamlı işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Davlatzade de İran'la olan kültürel ilişkilerine değinerek, "Son yılda İran ve Tacikistan arasında yeni bir sayfa açılmıştır. Ortak dil ve tarihi değerler, iki ülke milletlerini birbirine bağlar ve karşılıklı kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için temel oluşturur" dedi.

News Code 1905101
https://tr.mehrnews.com/news/1905101/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler