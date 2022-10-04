İran ve Tacikistan kültür bakanları Tahran'da görüştü

İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili Tahran'da bulunan Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Davlatzade ile bir araya geldi.

Kültür Bakanı İsmaili görüşmede, sinema, müzik, tiyatro, görsel sanatlar, kitap ve edebiyat, basım ve yayıncılık vb. dahil olmak üzere çeşitli kültürel, sanatsal ve medya alanlarında Tacikistan ile kapsamlı işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Davlatzade de İran'la olan kültürel ilişkilerine değinerek, "Son yılda İran ve Tacikistan arasında yeni bir sayfa açılmıştır. Ortak dil ve tarihi değerler, iki ülke milletlerini birbirine bağlar ve karşılıklı kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için temel oluşturur" dedi.