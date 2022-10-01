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1 Eki 2022 09:14

İran'dan Kabil'deki terör saldırısına kınama

İran'dan Kabil'deki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim enstitüsüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim enstitüsüne düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Kenani, "Eğitim enstitüsündeki gençlere saldırı iğrenç bir eylemdir ve dini öğretilere ve temel insani ilkelere aykırıdır ve işlenmesi, bu cinayeti işleyenler ve teröristlerin destekçileri için kara bir leke olarak dayılır" dedi.

Kenani,  Afganistan'ın geçici hükümet yetkililerinin bu ülke vatandaşlarının güvenliğini sağlamadaki sorumluluğunu hatırlatarak, saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aileleri için başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diledi.

News Code 1905029
https://tr.mehrnews.com/news/1905029/

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