Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, olayın araştırıldığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı'nın girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalı, patlama sonucu en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere, 53 kişi hayatını kaybetmişti.