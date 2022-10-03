İran,15 milyon yabancı turist ağırlamayı hedefliyor

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile bügün bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yabancı turist sayısının artırılması ile ilgili açıklamada bulundu.

Reisi, yabancı turist sayısının yılda 15 milyon kişiye ulaşması için ülkede pek çok kapasitenin bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Turist vizesinin iptal edilmesi ve yatırımcıların, turizm sektöründe yatırım yapmasının desteklenmesi İran'ın turizm sektöründeki gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.