Türk heyeti 3. ABD ziyaretine hazırlanıyor

Ak Parti , ABD’de kasımda yapılacak ara seçimlerden hemen sonra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Âlâ başkanlığındaki heyetin üçüncü kez ABD’y gitmesine karar verdi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türkiye açısından önceliğin hem ilişkilerin pozitif bir gündeme evrilmesine hem de F-16’larla ilgili karar sürecinin tamamlanmasına verildiğini belirtti.

Fırat'a konuşan Ala, “Pandemi sürecinde ve sonrasında ilişkilerdeki sorunlarla birlikte masada biriken dosyalar vardı. Siz alanı boş bıraktığınızda başkaları doldurur. Biz onları başkasından, onlar da bizi başkalarından dinlememeli. Vekâleten yaptırılacak bir iş değil. Gidip Türkiye’nin haklı tezlerini bir kez daha yeni isimlere anlatacağız. Konuştukça pozitif bir atmosfer oluşuyor" dedi.

Fırat, "Türkiye’nin terörle haklı mücadelesi ve ABD’den beklentiler de bu görüşmelerde anlatıldı. Belli ki yıl sonunda yapılması planlanan üçüncü görüşmede de anlatılacak. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi: 'Amaç üzüm yemek, tribünlere oynamak değil' dedi. Ankara, şimdilik her seviyede yapılan görüşmeler ışığında ABD’nin olası F-16 kararından umutlu. Kesin sonuç yıl sonunda ortaya çıkacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.