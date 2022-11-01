İran'dan ABD'li 10 yetkili ve 4 kuruma yaptırım kararı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığımız ilgili yetkililerin kararları ve 13.08.2017 tarihli 'ABD'nin İnsan Hakları İhlalleri ve Bölgedeki Maceracı ve Terör Eylemlerine Karşı Koyma Yasası'nın uygulanması doğrultusunda, aşağıdaki kurum ve kişileri söz konusu yasanın 4. ve 5. maddelerine istinaden insan haklarına aykırı davranışları, İran'ın iç işlerine karışmaları, İran'da şiddet ve kaosu yaymaları, terör eylemlerini kışkırtmaları, İran'ın terörle mücadele faaliyet ve çabalarını engellemeleri ve İran halkına baskıyı artırdıkları gerekçesiyle yaptırım listesine eklemiştir.

Gerçek kişiler

1- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Corella

2- CENTCOM Komutan Yardımcısı Gregori Gillot

3- ABD'nın Erbil'deki hava üssü komutanı Scot Dsormix

4- American Enterprise Kuruluşu ile Demokrasileri Savunma Vakfı'nın Mali ve Ekonomik Güçleri Merkezi Başkanı Juan Zarate

5- Nükleer İran'a Karşı Birlik Vakfı İcra Müdürü Marc Wallas

6- ABD Hazine Bakanlığı Başkan Vekili Valley Adimo

7- ABD Hava Kuvvetleri 9. Bölge Komutanı Aleksey Grincoyk

8- ABD Başkanı'nın Siber ve Yeni Çıkmış Teknolojileri Alanındaki Ulusal Güvenlik Danışmanı Anne Newburger

9- ABD Ordusu Sivil ve Psikolojik İşleri Komutanı Isiac Johnson

10- ABD Hazine Bakanlığı Mali Bilgiler ve Terörizmden Sorumlu Bakan Yardımcısı Brian Nelsson

Tüzel kişiler

1- Nükleer İran'a Karşı Birlik Vakfı

2- CIA

3- ABD Hava Kuvvetleri 9. Bölge Komutanlığı

4- ABD Ulusal Muhafızları

Bu kişi ve kurumlar söz konusu yasanın 6., 7. ve 8. maddeleri uyarınca İran'a vize ve giriş yasağı, İran bankalarında hesaplarının dondurulması ve malvarlıklarına el konulması kapsamına gireceklerdir.

İran'ın tüm kurum ve kuruluşlar ilgili mercilerin kararlarının doğrultusunda bu yaptırımların uygulanması için gerekli işlemleri yapacaklardır"