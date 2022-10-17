Cumhurbaşkanı Reisi, Umman Sultanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Reisi, iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı diplomatik iş birliğinin en üst seviyede olduğunu belirterek, Tahran-Maskat ilişkilerinin her alanda gelişmekte olduğunu söyledi.

İran’ın Umman ile ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Umman ticaret hacminin geçen yıl olduğu gibi büyümeye devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, ABD’nin İran’daki olaylara dair art niyetli açıklamalarına atıfta bulunarak, “Amerika, yaptırımlarla İran milletini dize getireceğini düşünüyordü, ancak yaptırımlar İran halkını durduramadı. Bu ülke, İran’ın yaptırmlara rağmen ilerlediğini görünce fitne çıkarmaya başvurdu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “İran milleti, ABD'nin düşmanca eylemleri karşısında sessiz kalmayacak ve bu durum için inisiyatif alacağız.” diye konuştu.

Umman Sultanı da, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasını bizzat takip edeceklerini kaydetti.