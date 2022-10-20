ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

Dün yerel saatle 18:15'te ABD’nin Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan bir F-35 savaş uçağı uçuştan bir süre sonra kontrolü kaybederek düştü.

Uçakta bulunan pilot, uçaktan atlayarak kurtuldu. Uçaktan atlayan pilot hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, F-35 A Lightning II savaş uçağının üs pistinin kuzey ucuna düştüğünü açıkladı.

Yaşanan kaza sonrası askeri üs yetkilileri olay yerine gelerek 10 dönüm araziyi etkileyen yangına müdahalede bulundu.

Yetkililer uçağın hangi sebeple düştüğü konusunda net bir açıklama yapmasalar da uçağın, iniş takımının bozulmasının üzerine düştüğü de iddia ediliyor.