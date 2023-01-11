  1. Ekonomi
11 Oca 2023 12:03

Tahran- Aşkabat ekonomik ilişkileri Türkmenistan'da ele alındı

Tahran- Aşkabat ekonomik ilişkileri Türkmenistan'da ele alındı

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü.

Bu görüşmede iki ülkenin siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliği ele alınırken ikili dostane ilişkilerin geliştirilmesinde üst düzey görüşmelerin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin akaryakıt ve enerji sektöründeki işbirliğinin artırılmasına ve ulaşım ve transit potansiyeli yaratılmasına da vurgu yapıldı.

İran ve Türkmenistan dışişleri bakanlarının geçen günlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alınmıştı.

Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde iki tarafın çabaları ve işbirliğiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla artması umudunu dile getirmişti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da ikili ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.
 

News Code 1906972

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