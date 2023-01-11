Tahran- Aşkabat ekonomik ilişkileri Türkmenistan'da ele alındı

Bu görüşmede iki ülkenin siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliği ele alınırken ikili dostane ilişkilerin geliştirilmesinde üst düzey görüşmelerin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin akaryakıt ve enerji sektöründeki işbirliğinin artırılmasına ve ulaşım ve transit potansiyeli yaratılmasına da vurgu yapıldı.

İran ve Türkmenistan dışişleri bakanlarının geçen günlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alınmıştı.

Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde iki tarafın çabaları ve işbirliğiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla artması umudunu dile getirmişti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da ikili ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

