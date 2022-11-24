İran ve BAE dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri (BAE) Bakanı Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Emir Abdullahiyan'ın BAE'li mevkidaşı Nahyan'la görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, İran-BAE ilişkilerine değinerek, "BAE dahil komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz." dedi.

Emir Abdullahiyan, Tahran'ın İranlı ve BAE'li iş adamlarının katılımıyla ortak bit toplantı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'daki olaylarlara dair yapıcı olmayan tavırlar izlediğini anlatan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, insan haklarını ve uluslararsı kurumları kötü emelleri için kullanan Batılıların girişimlerini eleştirdi.

Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan da ülkesinin İran'la ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek istediğini belirtti.