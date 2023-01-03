Şehit General Süleymani ile Ebu el-Mühendis Bağdat'ta anıldı

Irak medyasına göre, Zafer liderleri General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis 3. yıldönümünde dün gece Bağdat'ta anıldı.
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında toplanan Irak halkı, Şehit General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyarak anma düzenledi.
Iraklılar Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis’in anısına mum yaktı.
Törene Irak'ta Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad da katıldı.
General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
yorumunuz