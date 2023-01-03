General Süleymani için Türk kafilesi İstanbul'dan yola çıktı

Iran Press'te yer alan bilgiye göre, bir grup Türk vatandaş Şehit General Kasım Süleymani’ye vefa göstermek için İstanbul’dan İran’a doğru yola çıktı. Türk vatandaşlardan oluşan kafilenin Şehit General Süleymani’nin memleketi Kirman kentini ziyaret edeceği belirtildi.

İstanbul’da Gençler General Süleymani’yi Andı

Öte yandan Anadolu Ehlibeyt Gençlik Derneği öncülüğünde düzenlenen gençlik buluşmalarında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Dün Kevser Kültür Merkezi’nde bir araya gelen gençler, General Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve Ayetullah Nemr’i andı.

Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.