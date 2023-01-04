Nijerya’da Süleymani suikastı protesto edildi

Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin yanlıları, Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin üçüncü yıldönümü münasebetiyle dün başkent Abuja’da ABD karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Gösteride Nijerya halkı General Süleymani'nin katledilmesini kınayan pankartlar taşıdı. Bir grup protestocu ABD bayrağını yaktı.
General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
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