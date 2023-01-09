İran ve BAE arasındaki çevre işbirliği artıyor

Selacike görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere değinerek, "İki komşu ülke olan İran ve BAE farklı boyutlarda birbirine yakın ama ne yazık ki ortak düşmanlar aramızdaki iyi ilişkilerden hoşlanmıyor" dedi.

Selacike, İran'ın bölgedeki meselelerin bölge ülkeleri arasında en iyi şekilde çözülmesi getektiğine inandığını söyledi.

Bazı yabancı güçlerin bölge ülkeleri arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını belirten Selacike, "Deneyimler sahte Siyonist rejimin ayak bastığı her yerde sorun çıkardığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

İran ve BAE arasındaki ortak sorunlardan birinin çevre sorunu olduğunu ifade eden Selacike, BAE Çevre Bakanı ve bu ülkenin İran'daki büyükelçisini Tahran'daki bölgesel konferansa katılmasından dolayı takdir etti.

BAE'nin Tahran Büyükelçisi de iki ülke ilişkilerini yakınlaşma yönünde ve BAE'nin üst düzey yetkililerinin ve İran cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda değerlendirdi.

İranlı yetkililerin ve ekonomi aktivistlerinin BAE'yi ziyaret etme planına değinen BAE'li büyükelçi, "Bizce iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için koşullar hazırdır" dedi.

