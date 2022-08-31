Rusya: İran'da yasa dışı nükleer faaliyet yapılmıyor

Rusça yayınlanan İzvestiya gazetesine konuşan Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Batı'nın İran iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Batı’nın 2003'ten önce İran'ın tesislerinde bulunan uranyum parçacıklarıyla ilgili endişelerinin çoğu asılsız. Şu anda bu tesislerde yasa dışı faaliyetler yapılmamaktadır.” dedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’ndaki İran dosyasına ilişkin Ulyanov, “Bu konunun yönetim kurulunun gündemden çıkarılması için İran, yöneltilen temel sorulara elinden geldiği kadar cevap vermeli.” ifadesini kullandı.

Ulyanov, “İran, Viyana müzakerelerinde yer alan ve UAEA Yönetim Kurulu üyesi olan Batı ülkelerine güvenmiyor. Bunun bazı nedenleri var." açıklamasını yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin Haziran 2021’de UAEA Yönetim Kurulu’na sunduğı raporda, İran'ın Turğuzabad, Veramin ve Merivan'da keşfedilen uranyum parçacıklarıyla ilgili UAEA'ya ikna edici bir yanıt vermediği ileri sürülmüştü.

UAEA Yönetim Kurulunda 8 Haziran’da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti.

Bu karara tepki gösteren İran’ın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “UAEA Başkanı’nın hazırladığı raporda belirtilen yerler, hiçbir hukuki dayanağı olmayan üçüncü bir taraf olan Siyonist Rejim’in iddialarına dayanmaktadır. Güvenlik Denetimi Anlaşması'na taraf olmayan üçüncü bir şahıs bu anşamayı diğer imzacı tarafa karşı kullanma hakkına sahip değildir.” ifadeleri kullanıldı.

Tahran, İran ile UAEA arasındaki Güvenlik Denetimi Anlaşması kapsamında ülkede UAEA'ye bildirilmeyen hiçbir nokta bulunmadığını vurguladı.