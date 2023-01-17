İşgal altındaki topraklarda son 24 saatte 25 direniş eylemi gerçekleşti

Filistin Bilgi Merkezi'nin son yayınladığı günlük raporuna göre, raporun hazırlanmasından öncesine tekabül eden 24 saatlik süre içinde işgal güçlerine ve yerleşimci çetelere yönelik olarak Filistin'in Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde toplamda 25 direniş eylemi gerçekleştirildi.

Bu eylemlerin başında bir bıçaklama eylemi yer alıyor. Diğerlerinin de en etkili olanları arasında işgal güçlerini ve yerleşimcileri taşlama ve yerleşimcilerin baskınlarını engelleme eylemleri yer alıyor.

Rapora göre Ramallah'ın Deyr Kaddis mıntıkasında bir yerleşimci teröristin yaralanmasına neden olan bir bıçaklama eylemi gerçekleştirildi.

Üç noktada yerleşimci terör çetelerinin baskınlarının engellendiği ve onların üç araçlarının bu engelleme sırasında tahrip edildiği belirtildi. 13 noktada ise işgal güçleriyle çatışmalar meydana geldi ve direnişçiler işgal güçlerine bu çatışmalarda taş attı.