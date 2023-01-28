İran Meclis Başkanı, Cezayir'e gitti

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı'na katılmak üzere Cezayir'e gitti.

Galibaf, Cezayir ziyareti öncesi havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu konferansa 20'den fazla ülkenin meclis başkanları katılacak. İSİPAB Konferansı İslam ülkeleri için çok önemli bir platformdur." dedi.

Galibaf, sözlerine şöyle devam etti:

"Batılı ülkelerin yürüttüğü İslamofobi politikası ile Filistin'deki durum göz önünde bulundurulduğunda İSİPAB Konferansı kririk bir dönemde yapılacaktır. Bu konferansta 'İslam dünyası; barış için dayanışma ve sürdürülebilir kalkınma' başlığı altında girişimci bir teklif sunacağız."

Cezayir ziyareti hakkında İranlı yetkili, "Bu konferans sırasında Cezayirli yetkililerle ikili görüşmelerimiz olacak. Afrika kıtası, bugün İslam dünyasının önemli ekonomik ve kültürel fırsatlarından biridir." ifadesini kullandı.