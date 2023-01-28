Ayetullah Hamanei, İran Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti

İran medyasına göre İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde düzenlenen İran Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Ayetullah Hamanei yeni ürünleri inceledi ve yetkililerinden bilgi aldı.

Bu fuarda madencilik, elektronik, telekomünikasyon, havacılık, uydu, otomobil üretimi, tarımcılık, gıda, demiryolu, baraj ve enerji santrali, kara, deniz ve hava taşımacılığı, inşaat, beyaz eşya, tekstil, elektrik, petrol ve petrokimya sanayi alanlarıyla ilgili kazanımlar sergilendi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, 1401 Hicri Şemsi yılını "Üretim, Bilgi Tabanlı Teknoloji ve İstihdam Yaratma" yılı olarak adlandırmıştı.