Ayetullah Hamanei, yarın İranlı üreticilerle görüşecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yarın bazı üreticiler ve bilgi tabanlı teknoloji alanında çalışanlarla bir araya gelecek.

Ayetullah Hamanei, geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmede üretimin önemine değinmişti.

İslam Devrimi Lideri, bankaların sanayiciler ve üreticilere gerekli kolaylıklar sağlaması gerektiğini vurgulamıştı.

Ayetullah Hamanei, 1401 Hicri Şemsi yılını "Üretim, Bilgi Tabanlı Teknoloji ve İstihdam Yaratma" yılı olarak adlandırmıştı.