Yemen'de ateşkes 2 ay daha uzatıldı

Arap medyasına göre Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Tarafların 2 Ağustos'tan başlayıp 2 Ekim'e kadar ateşkesi aynı şartlarla 2 ay daha uzatma konusunda anlaştıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi, ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşmanın, tarafların mümkün olan en kısa sürede genişletilmiş bir ateşkes anlaşmasına varmak için müzakereleri yoğunlaştırma taahhüdünü de içerdiğini aktardı.

Yemenli taraflara sunduğu genişletilmiş ateşkes teklifiyle ilgili taraflardan önemli yorumlar aldığını aktaran Grundberg, şunları kaydetti:

"Genişletilmiş ateşkes teklifi; şeffaf bir ödeme mekanizması üzerinde bir anlaşmaya varılmasına, memur ve emekli maaşlarının düzenli şekilde ödenmesine, Taiz ve diğer illerin yollarının açılmasına, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan iki yönlü daha fazla uçuş gerçekleştirilmesine, yakıtın bollaşarak Hudeyde Limanı'ndan düzenli akışının sağlanmasına katkı sunabilir."

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.