Hasan Nasrullah gündemi konuştu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bugün akşam saatlerinde bir konuşma yaptı.

Nasrullah Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) doğum günü yıldönümü tebrik etti.

Hizbullah Genel Sekreteri, bu dönemde ihtiyacımız olan en önemli şeyin umut olduğunu belirterek "Siyonist Rejim Haziran 1982'de Lübnan'ı işgal etti; O zamanlar topraklarımızı özgürleştirmenin mümkün olmadığı söyleniyordu. Böylece Lübnan, İsrail dönemine girdi. O zamanlar en tehlikelisi konu İsrail'e teslim olmaktı. Halkın hepsi umutsuzdu ama Hizbullah umutla devreye girdi" dedi.