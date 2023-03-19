Suudi Arabistan Kralı, Reisi'yi ülkesine davet etti

İran Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, İran Cumhurbaşkanı Seyyid Abbas Reisi'yi ülkesine davet ettiğini duyurdu.

Cemşidi, "Cumhurbaşkanı Reisi de, bu daveti memnuniyetle karşıladı ve İran'ın Suudi Arabistan'la işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı." dedi.

Cemşidi'nin paylaşımında, "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Reisi'ye yolladığı mektupta, iki kardeş ülkenin imzaladığı anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, ekonomik ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini talep etti." ifadesi kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün yaptığı açıklamada, yakın gelecekte Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile yüz yüze görüşeceğini bildirmişti.