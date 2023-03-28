İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Nükleer müzakerelerin durumuna ilişkin Emir Abdullahiyan, “İran Meclisi’nde nükleer müzakereler için bir zaman sınırı belirleme planı görüşülüyor. Müzakere kapısı sonsuza kadar açık kalmayacak.” dedi.

Emir Abdullahian, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

'Suudi Arabistan Kralı'nı İran'a davet edeceğiz'

Suudi Kralı Selman’dan Cumhurbaşkanı Reisi’ye davet geldiğini doğrulayan Emir Abdullahian, İran'ın da Suudi Arabistan Kralı'nı Tahran'a davet edeceğini açıkladı.

Daha önce İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Kral Selman’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye bir mektup gönderdiğini açıkladı. Cemşidi, “Kral Selman, Cumhurbaşkanı Reisi’ye yazdığı mektupta, kendisini Riyad’a davet etti ve güçlü ekonomik ve bölgesel işbirliği çağrısında bulundu." demişti.

Cemşidi, Cumhurbaşkanı Reisi’nin daveti memnuniyetle karşıladığını aktarmıştı.