Somali: El-Şebab’a karşı zafer yakın

Hükümet güçleri, cihatçıların 15 yıl önce terör eylemlerie başlamasından bu yana El-Şebab'a karşı Somali liderliğindeki en önemli kampanyayı başlattıktan sonra ağustos ayından bu yana militanlara karşı zemin kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Financial Times'a başkent Mogadişu'daki başkanlık yerleşkesinden verdiği özel röportajda "El-Şebab'ı yenmek için iki şey var: Biri askeri, diğeri ideolojik. İdeolojik savaş bir süre daha devam edecek ama askeri savaşta onları yeneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

El-Şebab’ karşı mücadele, 17 milyon nüfuslu Somali'nin son yılların en kötü kuraklığını yaşadığı bir döneme denk geliyor. Bu durum insani bir acil durumu ve nüfusun üçte birinden fazlası için gıda krizini körükledi ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğine geldi.

Kaynak: Aydınlık