İran-Japonya ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yamada'nın başkanlığındaki İran ve Japonya heyetleri dün Tahran'da bir araya geldi.

Bu toplantıda İran-Japonya ilişkileri ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği kapasitelerine atıfta bulunarak, "Tahran ve Tokyo arasındaki işbirliğinin artırılması, iki ülkenin çıkarlarını korurken barış ve istikrar için bir platformdur ve herhangi bir tarafın çıkarlarını tehdit etmez." dedi.

İki ülkenin Asya kıtasındaki tarihi geçmişine değinen Bakıri, "Fars Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeler, Asya kimliğinin yeniden tesis edilmesinin bölgeye ve hatta dünyaya barış ve istikrar getireceğini göstermiştir." ifadelerinde bulundu.

Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarda son dönemde işlediği cinayetlere dikkat çeken Bakıri, başta Batılı hükümetler olmak üzere tüm hükümetlerin caydırıcı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yamada da, İran ile Japonya arasındaki karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere ve ikili ilişkileri ilerletme kapasitelerine değinerek, Japonya'nın İran ile bağlarını bölgesel ve uluslararası arenada geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.