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27 Nis 2023 14:55

Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 512'ye yükseldi

Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 512'ye yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çatışmalarda 4 bin 193 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yalnızca Hartum eyaletinde bu sürede 169 kişinin öldüğü, 2 bin 403 kişinin yaralandığı, çatışmanın taraflarıyla hastane ve sağlık merkezlerinden uzak durmaları konusunda görüşme sağlandığı aktarıldı.

Bazı hastanelerin kapatıldıktan sonra hizmete geri döndüğü, ilaç tedariki ve hastalık kontrolü noktasında Dünya Sağlık Örgütü ve ülkede faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla koordinasyon içerisinde olunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

News Code 1908915

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