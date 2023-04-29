Gabriel García Márquez'in yeni romanı geliyor

İngiliz yayınevi Penguin Random House (Rastgele Ev), 2014 yılında yaşamını yitiren Gabriel Garcia Márquez'in "Ağustos'ta Birbirimizi Göreceğiz" (Agosto Nos Vemos) adlı kitabının 2024 yılında Latin Amerika'daki raflarda yerini alacağını duyurdu.

The Guardian'ın haberine göre, Márquez'e ait bir romanın ailesi tarafından Teksas Üniversitesi'ndeki arşivde kilit altında tutulduğu söylentileri doğrulandı.

García Márquez'in çocukları Rodrigo ve Gonzalo García Barcha, eserin dünyadan saklanamayacak kadar değerli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Rodrigo ve Gonzalo yaptıkları açıklamada, "'Ağustosta Birbirimizi Göreceğiz', rüzgara ve akıntıya karşı yaratmaya devam etmek için son bir çabanın sonucuydu. Ölümünden neredeyse 10 yıl sonra bir kez daha okuduğumuzda, metnin çok sayıda ve çok keyifli meziyetleri olduğunu ve Gabo'nun eserlerinin en seçkinlerinin tadını çıkarmayı engelleyecek hiçbir şey olmadığını keşfettik: İcat kapasitesi, dilin şiirselliği, büyüleyici anlatımı, insan anlayışı ve deneyimlerine ve talihsizliklerine, özellikle de muhtemelen tüm eserlerinin ana teması olan aşka olan sevgisi" ifadelerini kullandı.

Kitabın, ana karakter olan Ana Magdalena'yı merkez alan beş ayrı bölümden oluşacağı ve toplamda yaklaşık 150 sayfa tutacağı belirtildi, ancak İngilizce baskısının olup olmayacağına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: Gazete Duvar