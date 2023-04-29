65 İran vatandaşı Sudan'dan tahliye edildi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İranlı vatandaşların Sudan'dan tahliye edilmesi ve nakil sürecine ilişkin olarak, "Sudan'daki çatışmaların başlangıcından bu yana Dışişleri Bakanlığı bu ülkede yaşayan 65 İran vatandaşının tahliye edilmesi konusunu ciddi bir şekilde gündeme getirdi. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra İran vatandaşlarının Hartum'dan güvenli bir şekilde Port Sudan'a nakledilmesi ve ardından Cidde limanına gönderilmeleri sağlandı." dedi.

Kenani, Sudan'ın başkenti Hartum'dan 65 İran vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, "Bu doğrultuda Suudi Arabistan'ın etkin işbirliği ve Sudan hükümetinin yardımları takdire şayandır" dedi.